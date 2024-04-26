Шумерлинцы, присоединяйтесь ко всероссийскому субботнику!

27 апреля во всех муниципалитетах республики состоится масштабная экологическая акция, призванная объединить всех желающих внести свою лепту в создание чистоты и комфорта в своем населенном пункте. Каждый неравнодушный житель сможет принять участие в субботнике, сделать свой двор или свою улицу чище, аккуратнее и комфортнее.



В Шумерле администрация города приглашает жителей в 13.15 час. навести порядок в парке. В округе трудовые коллективы и жители выйдут на работы по санитарной уборке и благоустройству территорий и дворов в своих деревнях и селах.