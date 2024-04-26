Статус города республиканского значения Шумерля не потеряет

Об этом было заявлено на круглом столе «Современные тенденции укрупнения муниципальных образований в условиях реформирования местного самоуправления», состоявшемся 25 апреля в Доме правительства. В заседании, посвященном новому этапу муниципальной реформы, приняли участие депутаты Госсовета, представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления Чувашии, средства массовой информации.

Уже в этом году Шумерля, Алатырь и Канаш должны воссоединиться с граничащими одноименными округами. «Согласно Конституции и закону об административно-территориальном делении республики, никто на статус городов республиканского подчинения посягнуть не может», — расставил все точки над i руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. Именно этот вопрос более других волнует горожан в случае принятия решения об объединении муниципалитетов.

Заседание круглого стола под председательством руководителя комитета Госсовета по местному самоуправлению Андрея Марушина оказалось весьма своевременным: на сегодняшний день информационное сопровождение грядущих преобразований имеет явные пробелы.

С информацией о потенциальных преимуществах объединения выступили вице-премьеры, отраслевые министры, другие участники круглого стола. Особое внимание было уделено финансовой составляющей, экономическим эффектам, участию в государственных программах.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков в качестве положительного примера привел ставки по упрощенной системе налогообложения: в городской бюджет шло 18 %, в сельский – 25 %. После объединения в муниципальный округ для всей территории будет действовать сельский норматив, что даст дополнительные вливания в местную казну. Министр финансов напомнил, что республика проделала большой путь по объединению сельских поселений и переходу на одноуровневую систему муниципального образования: «Мы считаем, что однозначно был получен положительный эффект. И тенденция по Российской Федерации это подтверждает, многие субъекты переходят на одноуровневую систему».

Благодаря прошедшему объединению сельских поселений собственные доходы местных бюджетов выросли в 1,6 раза, дотации на 2024 год – в два раза. Шумерлинский округ, к примеру, от «упрощенки» получит дополнительно порядка 4,5 млн рублей в год.

От представителей муниципалитетов, на территориях которых грядут преобразования, в адрес министра финансов прозвучал ряд вопросов: о нормативах по НДФЛ, софинансированию в рамках программы инициативного бюджетирования, зарплаты муниципальных служащих и др.

Новые условия для дорожного хозяйства в случае объединения озвучил министр транспорта республики Максим Петров. На сегодня финансирование на содержание улично-дорожной сети из республиканского бюджета города не получают. Региональные средства предназначены лишь для муниципальных округов. После объединения города и округа, уверил министр, из республиканской казны будет выделяться единая субсидия на содержание улично-дорожной сети муниципалитета.

После укрупнения муниципалитетов проектирование, строительство и реконструкция дорог будут обеспечены «Чувашупрдором», финансирование на 100 % будет республиканским, подчеркнул Максим Петров.

Председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Борис Леонтьев задал вопрос об организации пассажирских перевозок. Как будет осуществляться курсирование автобусов между городом и сельскими населенными пунктами, то есть разными муниципалитетами, в настоящее время субсидируемое региональным бюджетом? После укрупнения эти рейсы автоматически перейдут в разряд внутренних муниципальных маршрутов и претендовать на республиканское финансирование будут не вправе. Ведь в границах одного округа межмуниципальных маршрутов в принципе быть не может.

Министр транспорта признал, что готового решения по этому вопросу пока не выработано, но оно обязательно будет.

Вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заверил, что при объединении муниципальных образований останутся все 78 мер господдержки по линии Минсельхоза, а программа инициативного бюджетирования, которая реализовывалась по линии двух разных министерств, будет пересмотрена, отметил министр.

Вячеслав Борисов призвал не опасаться объединения и напомнил присутствовавшим, что в свое время при преобразовании районов в муниципальные округа также возникали сомнения. А на деле при оптимизации администраций сельских поселений в территориальные отделы сельские жители только выиграли. В округе появились дополнительные механизмы для решения муниципальных задач, а единый бюджет позволяет результативно участвовать в федеральных проектах на благо сельчан. И, что немаловажно, у муниципальных служащих повысилась зарплата, входившая до этого в число самых низких в Приволжском федеральном округе.

Представителей муниципалитетов также интересовали вопросы по структуре администрации вновь образованного округа, судьба муниципальных служащих, состав будущих Собраний депутатов округа, другие вопросы.

Разъяснить жителям суть грядущих преобразований и услышать мнение населения предстоит представителям органов местного самоуправления на запланированных на май публичных слушаниях. До этого в муниципалитеты, подпадающие под объединения, запланировано направить представительные правительственные десанты с разъяснениями.

«Преобразование должно проходить с учетом мнения населения и оценки социально-экономической эффективности для каждого муниципалитета», – подытожил круглый стол председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Андрей Марушин.







