Прием заявлений на участие в ипотечной программе в рамках ИПСЭР начнется 14 мая

Кабмин Чувашии принял распоряжение о выделении 300 млн рублей на реализацию программы ипотечного жилищного кредитования в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2024 годы. В результате еще 232 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут воспользоваться выплатой на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 20%.

«Всего в этом году благодаря дополнительно выделенным денежным средствам мы сможем оказать помощь в приобретении жилья 433 семьям нашей республики», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа.

Администрации муниципальных и городских округов начнут принимать заявления на участие в программе с 14 мая. Граждане, включенные в список в 2023 году, будут приглашены в администрации муниципальных образований по месту жительства для получения свидетельств о праве на единовременную денежную выплату после проверки сведений о нуждаемости в жилье.

Напомним, ипотечная программа в рамках ИПСЭР предполагает выдачу единовременной денежной выплаты на первоначальный взнос в размере до 20%. Мера поддержки действует в республике с 2021 года. За это время благодаря ей новое комфортное жилье приобрели 763 семьи – 2860 человек. К концу года количество новоселов превысит 4 тысячи человек.

Обеспечение семей возможностями для приобретения и строительства собственного жилья – одна из главных целей национального проекта «Жилье и городская среда».

Минстрой Чувашии.