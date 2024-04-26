План есть. Нужно действовать

На прошедшей неделе Глава Чувашии Олег Николаев утвердил план действий исполнительных органов республики по реализации Послания Президента России. В документе зафиксированы мероприятия по 11 ключевым направлениям, в том числе поручения главы государства по итогам

поездки в республику.

В частности, планируется направить заявку на участие в программе модернизации 6 организаций среднего профессионального образования и 36 детских садов. В перечень организаций, планируемых к получению положительных заключений госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для возможного их включения в федеральную программу капитального ремонта, включены шумерлинские детские сады № 19, № 11 и № 14, а также Шумерлинский политехнический техникум.



До конца 2024 года должны быть построены 6 школ. Во втором полугодии текущего года запланирована модернизация автопарка школьных автобусов. Предусмотрены ежемесячные федеральные выплаты в размере 5 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию в школах и учреждениях СПО и 10 тыс. рублей – классным руководителям и кураторам в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек.



Будет проведен комплексный капремонт не менее 8 зданий медицинских организаций и строительство не менее 10 объектов первичного звена здравоохранения. Также в 2024 году откроются новые или обновятся медицинские кабинеты в школах.



В малых городах и на селе запроектировано строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство объектов физической культуры и спорта.

Планируется утвердить порядок и условия назначения и предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям в размере не менее 30 % от установленного размера оплаты, закрепить право на получение удостоверения многодетной семьи семьям с детьми в возрасте до 23 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме. Все многодетные малоимущие семьи будут учтены в едином республиканском банке данных.

Будет также обеспечено предоставление мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей по принципу «одного окна». Для них предусмотрена и специальная квота по приему в образовательные организации по программам высшего образования.



В течение года поставлена задача сформировать республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Подготовят также предложения по включению в федеральный проект «Чистая вода» проектов реконструкции, в том числе централизованной системы водоснабжения г. Шумерли (I этап), водопровода от сурского водозабора до г. Шумерли.



Документом предусмотрены и догазификация 7731 домовладения, и подведение газа к садовым товариществам.



По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашии.