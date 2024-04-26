Началось строительство VIII пускового комплекса группового водовода южных округов Чувашии

В Батыревском округе началось строительство VIII пускового комплекса группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов Чувашской Республики. Работы выполняет подрядная организация АО «ПМК-8». Срок исполнения контракта — 25 ноября 2024 года.

VIII пусковой комплекс включает в себя прокладку порядка 14 км трубопроводов и строительство насосной станции с двумя резервуарами. В настоящее время к работам привлечены 30 человек и 6 единиц строительной техники, осуществляется завоз труб.

Минстрой Чувашии.