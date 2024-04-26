22 апреля представители СМИ Чувашии наряду с коллегами из других регионов стали участниками онлайн-вебинара «Программа долгосрочных сбережений — новый финансовый инструмент на рынке».

Для тех, кто не в курсе, отметим, что 1 января в нашей стране начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), по которой государство будет помогать гражданам формировать их накопления. Программа должна позволить россиянам получить дополнительный доход и создать своеобразную финансовую подушку безопасности. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил и Президент России Владимир Путин.



С подробными разъяснениями на вебинаре выступили эксперты — зам. директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Они остановились на особенностях нового сберегательного инструмента, рассказали о том, кому выгодно вступать в программу и на каких условиях это можно сделать.



Если говорить понятным языком, то суть заключается в следующем: желающие участвовать в программе заключают договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начинают отчислять туда взносы. Эти счета пополняет и государство. У участника есть право на налоговый вычет — можно вернуть часть уплаченного за год подоходного налога.

Информация для тех, у кого есть пенсионные накопления, — их тоже можно перевести в программу долгосрочных сбережений.



Фонд будет работать над тем, чтобы преумножить ваши деньги и уберечь их от инфляции. Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно через 15 лет после заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, в случае тяжелой ситуации. По закону ею считается потеря кормильца и необходимость дорогостоящего лечения.



Участвовать в программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России. Как было отмечено спикерами, люди, которые внесут в программу не менее 2000 рублей за год, получат софинансирование из госбюджета. Максимальный размер доплаты одному человеку составит 36000 рублей в год. Но точный размер госдобавки будет зависеть от суммы взносов на счет и от ежемесячного дохода участника.



Например, при среднемесячном доходе до 80000 рублей будет производиться доплата из расчета 1:1, то есть государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесет на счет в ПДС. Чтобы получить максимальные 36000 рублей прибавки в год, необходимо и самому вложить не меньше этой суммы.



При зарплате от 80000 до 150000 рублей коэффициент составит 1:2 — рубль от государства на каждые два рубля, которые внесет вкладчик; с доходами от 150000 рублей — 1:4. Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение трех лет с момента первого взноса в программу.

В ходе вебинара у журналистов была возможность задать интересующие их вопросы. Где опубликованы требования к НПФ со стороны Банка России? Что нужно будет делать в случае, если НПФ обанкротится? Можно ли сменить фонд? Вопросов у журналистов было немало. Оно и понятно: всё новое сначала должно быть хорошо изучено и лишь потом воплощено в жизнь.



Из ответов следует: перевести сбережения в другой фонд можно, но деньги перейдут из старого в новый только через пять лет после того, как будет подано заявление о смене НПФ. Средства попадут в выбранный НПФ на шестой год с момента оформления заявления — до 31 марта.

Пополнять новый счет можно не дожидаясь, когда на него поступят деньги со старого счета.

А что будет со сбережениями в случае смерти участника программы? Если человек еще только делал взносы, все деньги со счета в ПДС перейдут его правопреемникам, указанным в договоре, и это необязательно родственники. Если же правопреемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи — мужу или жене, детям и родителям. Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди, в число которых попадают братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.



Когда участник ПДС уже начал получать деньги от фонда, то имеет значение выбранный им срок выплат. Если это определенное количество лет, то вся оставшаяся сумма на счете передается правопреемникам. В случае пожизненных платежей сбережения не наследуются.

Если вас заинтересовала программа долгосрочных сбережений, более подробно с ней можно ознакомиться на сайте «Финансовая культура» (fincult.info). Выбор, конечно же, за вами.

Татьяна Александрова.