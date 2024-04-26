В Чувашии пройдут «Уроки цифры» в сфере технологий в интернет-торговле, представленные Ozon Tech

С одной образовательной программы на другую – очередной этап сезона «Урока цифры» пройдет в сотрудничестве с Ozon Tech. С 6 по 31 мая школьники республики изучат «Технологии в интернет-торговле».

Как и в прошлые сессии, преподаватели могут проводить занятия как в офлайн формате, используя заранее сохраненные материалы, так и в онлайн – посредством прохождения тренажеров. Пройдя несколько образовательных блоков, ученики 1-11 классов ознакомятся с тем, как устроена электронная коммерция изнутри, а также изучат ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

В этот раз школьники опробуют себя в роли аналитиков, программистов и тестировщиков, отправившись в деревню с мальчиком Гошей, где пользуются предметами быта, созданными местными производителями, но не могут приобрести привычные для города товары. Чтобы решить проблему сельских жителей, герои создадут собственный маркетплейс.

— Для этого ребята проведут анализ интернет-рынка и интересов покупателей, освоят основы программирования и попытаются решить проблемы, вызванные высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.

— Кроме того, учащиеся смогут принять участие в игре, где им предстоит «запрограммировать» курьера и посоревноваться в создании наикратчайшего маршрута доставки посылок.

Минцифры Чувашии.