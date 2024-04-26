В Чебоксарах откроется пункт оценки для отбора на программу «Время героев»

Проект «Время героев» направлен на подготовку руководящих кадров органов власти и госкорпораций из числа участников СВО и запущен по поручению Президента страны.

Первые бойцы уже прошли тестирование и уже ждут следующего этапа, обучения. Те, кто не успел пройти проверку из-за выполнения боевых задач, могут сделать это в филиалах Президентской академии до конца года. Или в любом пункте оценки: сейчас они есть в Ростове-на-Дону и Симферополе, а с 15 мая добавятся еще 43 города, среди которых, к примеру, Москва, Астрахань, Барнаул и Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир и Волгоград. Пункты тестирования откроются также в Казани и Чебоксарах – полный список указан на сайте времягероев.рф.

Ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников СВО: «Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо».

Организаторы особо подчеркивают объективность методики оценивания, исключающей человеческий фактор. Такие тесты уже семь лет проходят участники конкурса «Лидеры России».

Сами бойцы СВО считают программу импульсом для дальнейшего развития и благодарят президента за запуск образовательного проекта. «Для управления страной необходимо привлекать тех лиц, для кого страна важна, для которых защита Родины и Отечества не пустой звук, – подтвердил актуальность программы участник отбора Эдуард. – Ведь не секрет, что сегодня в ходе специальной военной операции люди проявляют себя по-разному. Мне небезразлично, что будет происходить в стране дальше. Моей дочке девять лет, и я хочу, чтобы она жила в счастливой стране».

Напомним, цель программы «Время героев» – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО. Проект предполагает обучение современным методам и технологиям управления, продолжительность обучения составит около двух лет.

Фото: пресс-служба проекта «Время героев».