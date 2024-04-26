В онлайн-голосовании лидирует сквер Победы

Остались считанные дни до завершения всероссийского онлайн-голосования по выбору новых объектов благоустройства, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Чувашии на голосование вынесены 55 объектов и дизайн-проектов в 5 городах и 20 муниципальных округах. В Шумерле – 2 объекта.

На утро 25 апреля голоса шумерлинцев распределились следующим образом: за благоустройство микрорайона «Кирпичка» высказались 1115 участников голосования, за благоустройство сквера Победы – 2665 человек.



Голосование закончится 30 апреля. Проголосовать за понравившийся объект можно на ресурсе 21.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуг», через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах местных администраций и органов власти.

Территория, набравшая в голосовании наибольшее количество голосов (на сегодня это, вне всякого сомнения, сквер Победы на улице Ленина), будет благоустроена в 2025 году.



Напомним читателям, что в прошлые годы после победы на голосовании в нашем городе были благоустроены сквер им. В.М. Скаржевского, площадь им. А.Т. Речнова. Сейчас начались работы по благоустройству улицы Октябрьской от площади до ул. Щербакова.

Наталья Игнатьева.