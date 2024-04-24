Многодетные семьи с детьми до 23 лет получат земельные участки бесплатно

Соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Ранее такая норма действовала для семей с детьми до 18 лет. Такие изменения в законе Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям», закрепляющие статус многодетных семей, одобрил Кабинет Министров республики.

Также Правительство республики приняло порядок, условия назначения и предоставления многодетным семьям льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, она составит 30 процентов. Мера может коснуться около 2,5 тысяч семей или более 13 тысяч человек.

Многодетным будет обеспечено и бесплатное посещение государственных музеев и выставок без ограничений по количеству дней. Также установят льготы на посещение республиканских физкультурно-спортивных учреждений, находящихся в ведении Чувашской Республики. Размер льгот определят сами учреждения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.