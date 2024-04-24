Деятельность «Движения Первых» активизируют в муниципалитетах Чувашии

Об этом на Координационном совете по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых» заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

В Чувашии действуют 420 первичных отделений, в ее рядах – 29 тысяч участников. Первичные отделения молодежного движения открыты на базе школ во всех муниципальных округах Чувашии. Сотрудники трудоустроены в 18 городских и муниципальных округах. Найдены специалисты для отделений Алатырского, Урмарского, Вурнарского и Шумерлинского округов. Остаются открытыми вакансии в Канашском, Козловском, Красноармейском и Чебоксарском округах.

чувашинформ.рф