В Чувашии стартовала акция «Георгиевская лента»

В преддверии Дня Победы в Чувашии стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Одними из первых с символом памяти, воинской славы и связи поколений волонтеры появились на улицах поселка Вурнары. Они раздавали ленточки прохожим. Об этом сообщили в госпаблике администрации округа.

Отметим, что по всей стране акция будет проходить вплоть до 9 мая. В этом году миллионы лент будут переданы из рук в руки на тысячах точках по всей России силами волонтеров Победы. Узнать центральные места раздачи можно на сайте волонтерыпобеды.рф. Пришедшим за символом воинской доблести не просто их выдадут, но и расскажут историю ленты, которая связана с императрицей Екатериной II, а еще и напомнят правила ношения знака уважения и гордости за свою страну.

Источник: cheb.mk.ru