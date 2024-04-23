Российские студенческие отряды Чувашской Республики провели урок труда в рамках занятий  «Разговоры о важном» в школах города Чебоксары

22 апреля в рамках занятия «Разговоры о важном» Российские студенческие отряды провели в школах страны Всероссийский урок труда. Занятие посвящено знакомству обучающихся с миром профессий и деятельностью студенческих отрядов. В этот день со школьниками встретились представители студенческих отрядов Чувашии и познакомили их с основными направлениями движения. Более 1000 человек из 20 школ города Чебоксары узнали о том, что труд – крут!

Встречи прошли в преддверии празднования 1 мая. Школьников и студентов колледжей знакомят с миром профессий и деятельностью Российских студенческих отрядов, проектами организации и возможностями трудоустройства, в том числе в составе трудовых отрядов подростков. Урок труда с Российскими студенческими отрядами проходит в 40000 школ в 89 регионах страны, занятия провели представители студенческого трудового движения.

«Такие встречи помогают раскрыть деятельность студенческих отрядов и развеять все страхи и мифы у школьников. Получить первый трудовой опыт со студенческими отрядами – отличная возможность заработать и воплотить свою мечту», — отмечает Анна Николаева, руководитель пресс-службы студенческих отрядов Чувашской Республики.

«Очень понравились ребята – заряженные, активные, интересные! Наш урок пролетел очень быстро! Рада, что в школах рассказывают про студенческие отряды и возможности для школьников – робота в составе трудовых отрядов подростков», — говорит Дарья Филиппова, командир Штаба студенческих отрядов Чувашского ГАУ.