Лидеры социальных изменений России собираются в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»

Со 5 по 8 сентября 2024 года в Нижегородской области пройдёт уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма»: 300 активных участников со всей России (от Камчатки до Калининграда) и республики Беларусь в течение четырех дней создадут полноценные социальные или социально-предпринимательские проекты и будут реализовывать их в своих регионах.

Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть жгучее желание изменить свою жизнь, развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд!

Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

На площадке форума участники смогут:

Заявить свою авторскую идею и превратить её в социальный или социально-предпринимательский проект.

Стать частью команды благодарных лидеров и вместе развивать свой регион и страну.

Овладеть навыками и эффективными инструментами современного лидерства, проектного управления, маркетинга, самопрезентаций, работы с нейросетями и компетенциями будущего.

Получить различные ресурсы поддержки на реализацию своих проектов и стать частью большого сообщества лидеров социальных изменений России.

Форум предоставляет уникальную возможность для обмена опытом, получения новых знаний в области социального предпринимательства и некоммерческого лидерства, а также даёт возможность найти партнеров для своих проектов из разных сфер деятельности со всех уголков страны. Наши участники Ритма уже сейчас создают свои добрые бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты и становятся лидерами развития России.

Кто может принять участие в форуме?

В форуме могут принять участие молодые люди, в том числе с инвалидностью от 18 лет и старше, проживающие на территории России и республики Беларусь.

Также в рамках Года семьи к участию приглашаются инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником СВО. Семья будет представлять проект как один участник форума.

На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована ДОСТУПНАЯ СРЕДА, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта http://территорияритма.рф до 10 июля 2024 года:

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии — целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать лидером социальных изменений своего региона и большой страны.

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно).

Место проведения форума: база отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области (Городецкий район, деревня Большой Суходол).

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Фонда Президентских грантов, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Россия – страна возможностей».

Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».