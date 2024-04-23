Депутаты расширили меры социальной поддержки

На очередной XXVI сессии Госсовета Чувашии парламентарии в двух чтениях приняли поправки в закон Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике».

Устанавливается право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости), на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета.

Таким детям, обучающимся по очной форме по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств региональной казны, выплачивается в течение всего периода прохождения обучения пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие.

В республике имеется пять учреждений, которые могут заниматься переподготовкой, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью. Стоимость переподготовки одного ребенка в год составляет 18 тыс рублей.

Также внесены изменения в статью 5 закона «О ветеранах труда Чувашской Республики», касающиеся предоставления ветеранам труда мер социальной поддержки, в том числе в проактивном (беззаявительном) порядке.

К таким мерам относятся, в частности, ежемесячная денежная выплата и компенсация стоимости предоставления абонентской линии сети телефонной связи. Ветераны труда Чувашской Республики смогут получать ежемесячную выплату и компенсацию за услуги стационарной телефонной связи без заявления.

Государственный Совет Чувашской Республики.