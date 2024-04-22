В Шумерлинском округе началась посевная

Аграрии Шумерлинского округа приступили к посевным работам. Первыми на поля вышли в СХПК «Комбинат». По информации отдела сельского хозяйства и экологии окружной администрации, в хозяйстве на сегодня посеяно 64 га яровой пшеницы и подготовлено 145 га почвы под посев.

Всего в округе планируют засеять в этом году 8 тыс. гектаров, из них больше половины отведено под зерновые культуры.