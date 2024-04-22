В Чувашии учреждения культуры пополняют фонд "Перле

24 апреля в Чувашии завершится благотворительная акция «Своих не бросаем», стартовавшая в начале месяца по инициативе регионального министерства культуры.



За прошедшие дни многие государственные и муниципальные учреждения культуры представили свои спектакли и концерты, средства от продажи билетов на которые направляются в фонд «Перле» для оказания помощи участникам СВО.



Завершающим показом благотворительной акции станет патриотический концерт «Во имя мира!» вечером 24 апреля в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля.

По данным Минкультуры Чувашии, за 2022—2023 годы государственными театрами и концертными учреждениями было проведено 13 благотворительных мероприятий и около 3 млн рублей перечислено в фонд «Перле».