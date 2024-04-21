Шумерлинское лесничество занимается выкопкой посадочного материала

Шумерлинское лесничество активно приступило к подготовке к лесокультурному сезону. Недавно работники лесного хозяйства провели работы по удобрению почв лесных питомников. В постоянном питомнике лесничества «Алгашинский» идет выкопка сеянцев сосны, ели и дуба, которые были выращены по государственному заданию для последующего создания лесных культур. Отметим, что работы по выкопке посадочного материала очень важно проводить ранней весной, в период покоя растений и до распускания у них почек.

Выкопанный посадочный материал будет распределяться по участковым лесничествам с доставкой к местам создания лесных культур. В период выкопки, хранения и транспортировки посадочного материала очень важно создать необходимые условия, обеспечивающие консервацию и искусственную задержку роста, замедление расхода запасных питательных веществ и влаги. Это способствует высокой приживаемости и позволяет продлить срок посадки лесных культур.

Далее посадочный материал сортируют и помещают на хранение на временную прикопку вплоть до начала лесокультурного сезона.



«Успех любого лесовосстановительного мероприятия во многом зависит от качества посадочного материала. Именно поэтому наши лесничества на протяжении всего года так тщательно ухаживают за семенами и сеянцами», — отмечает министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Минприроды Чувашии.