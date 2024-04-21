Пенсия в повышенном размере

При достижении 80-летнего возраста пенсионеру положена выплата фиксированной части страховой пенсии по старости в двойном размере. В Чувашии такую прибавку к пенсии получают 39,5 тысяч пенсионеров.



Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством. С 1 января 2024 года ее размер составляет 8 134,88 рубля.



Перерасчет производится в проактивном режиме, то есть без подачи заявления в региональное Отделение СФР. Повышение производится с 80-летия пенсионера. Выплата пенсии в увеличенном размере осуществляется в месяце, следующем за месяцем дня рождения.



Увеличение выплаты предоставляется пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости. Если человек получает социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, то повышенная фиксированная выплата ему не устанавливается.



Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в региональное Отделение СФР, позвонив по телефону: 8 800 100 0001 (звонок бесплатный, режим работы с 8.00 до 17.00).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.