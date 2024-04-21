День местного самоуправления в России был учрежден Указом Президента В.В. Путина в апреле 2012 года. Праздник отмечается ежегодно 21 апреля, в день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства

о местном самоуправлении.

Сегодня в структуру местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа входят администрация и Собрание депутатов. Администрации 11 сельских поселений, с 2022 года именуемыми территориальными отделами, включены в структуру Управления по благоустройству и развитию территорий. Высшим должностным лицом муниципального округа является глава.

О планах и задачах Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа в преддверии праздника мы поговорили с председателем Борисом Леонтьевым.

Борис Геннадьевич, какие приоритетные задачи стоят на сегодня перед депутатским корпусом округа?

Прямая функция представительного органа власти муниципального образования – это нормотворческая деятельность. Поэтому наша первоочередная задача — принятие муниципальных правовых актов, направленных на развитие муниципалитета.

Основные вопросы депутатской компетенции — бюджет и бюджетная политика в целом. Согласитесь, от принятия бюджета округа, его своевременной корректировки зависит вся жизнедеятельность муниципалитета. Каждый финансовый документ, которому еще предстоит стать решением, проходит целую цепочку согласований от специалистов до главы округа.

Основные вопросы депутатской компетенции — бюджет и бюджетная политика в целом. Согласитесь, от принятия бюджета округа, его своевременной корректировки зависит вся жизнедеятельность муниципалитета. Каждый финансовый документ, которому еще предстоит стать решением, проходит целую цепочку согласований от специалистов до главы округа. С какими вопросами к депутатам чаще всего обращаются сельские жители?

С самыми разными: и личного характера, и общественного. В числе последних — ремонт дорожного покрытия, работа уличного освещения, своевременная очистка дорог от снега, благоустройство населенных пунктов в целом, трудоустройство и другие вопросы. Как правило, по многим обращениям пути решения находятся. Если же вопросы связаны с полномочиями других уровней власти, мы даем компетентные объяснения, направляем соответствующие запросы выше. В любом случае проблема берется на контроль.

Не могу не отметить преимущества программы инициативного бюджетирования, реально помогающей решать копившиеся годами насущные проблемы на местах. Так, благодаря этой программе, мы строим и ремонтируем дороги, водонапорные башни и противопожарные водоемы, систему уличного освещения, возводим детские и спортивные площадки, памятники павшим воинам и многое-многое другое.

Требовательность сельских жителей к представительной власти год от года только возрастает и деятельность народных избранников всегда на виду. Главными критериями, которыми всегда руководствуются депутаты, есть и будут законность, ответственность, открытость перед избирателями.

Не могу не отметить преимущества программы инициативного бюджетирования, реально помогающей решать копившиеся годами насущные проблемы на местах. Так, благодаря этой программе, мы строим и ремонтируем дороги, водонапорные башни и противопожарные водоемы, систему уличного освещения, возводим детские и спортивные площадки, памятники павшим воинам и многое-многое другое. Требовательность сельских жителей к представительной власти год от года только возрастает и деятельность народных избранников всегда на виду. Главными критериями, которыми всегда руководствуются депутаты, есть и будут законность, ответственность, открытость перед избирателями. В ходе обсуждения тех или иных вопросов между депутатами бывают разногласия?

Конечно. Каждый имеет полное право высказывать свою точку зрения. Решения же принимаются большинством голосов, по глобальным вопросам необходимы две трети голосов.

Собственно, все возникающие разногласия мы стараемся решить совместно в процессе повседневной работы, на стадии рассмотрения на постоянных комиссиях с участием главы округа, его заместителей, руководителей подразделений и ответственных работников администрации.

Собственно, все возникающие разногласия мы стараемся решить совместно в процессе повседневной работы, на стадии рассмотрения на постоянных комиссиях с участием главы округа, его заместителей, руководителей подразделений и ответственных работников администрации. Приняты ли на сегодня какие-либо решения по волнующему и селян, и горожан вопросу об объединении муниципалитетов?

решения по волнующему и селян, и горожан вопросу об объединении муниципалитетов? На последнем заседании депутатского корпуса округа принято решение выйти с инициативой к населению по вопросу объединения Шумерлинского муниципального округа и города Шумерли в Шумерлинский муниципальный округ с административным центром в городе Шумерле.

По вопросу о преобразовании муниципальных образований на 8 мая объявлены публичные слушания. Последние поправки в Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разрешили представительным органам власти муниципальных образований принимать решение по преобразованию территорий без проведения всенародного голосования.

До публичных слушаний на местах состоятся сходы граждан, где сельчанам будут разъяснены механизмы и преимущества преобразований.

По вопросу о преобразовании муниципальных образований на 8 мая объявлены публичные слушания. Последние поправки в Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разрешили представительным органам власти муниципальных образований принимать решение по преобразованию территорий без проведения всенародного голосования. До публичных слушаний на местах состоятся сходы граждан, где сельчанам будут разъяснены механизмы и преимущества преобразований. А в чем эти преимущества?

Основная причина проводимых процессов реорганизации муниципальных образований – это, прежде всего, финансово-экономические аспекты: снижение нерациональных административно-управленческих расходов, повышение эффективности оказания муниципальных услуг, бюджетной самостоятельности, устранение дублирующих функций органов власти. Доходы и дотации будут идти в общую казну, что позволит территории развиваться.

Безусловно, одним из главных преимуществ объединения можно назвать уменьшение административно-управленческих расходов на содержание администраций.

С объединением муниципалитетов возникает больше возможностей для развития территорий: укрупненный муниципалитет будет иметь возможность активнее участвовать в федеральных и региональных программах, обеспечивать собственное софинансирование на необходимые для населения нужды.

Безусловно, одним из главных преимуществ объединения можно назвать уменьшение административно-управленческих расходов на содержание администраций. С объединением муниципалитетов возникает больше возможностей для развития территорий: укрупненный муниципалитет будет иметь возможность активнее участвовать в федеральных и региональных программах, обеспечивать собственное софинансирование на необходимые для населения нужды. С преобразованием не увеличится ли дистанция между сельским жителем и муниципальной властью? Не ослабнет ли связующее звено на низовом уровне, то есть там, где формируются первоочередные запросы и потребности населения?

Отнюдь. Сельские жители как получали первичную помощь на местах, так и будут получать. Территориальные отделы продолжат выполнять свои функции как по личным обращениям граждан, так и по принятию значимых решений на своих территориях, к примеру, продвигать проекты инициативного бюджетирования.

Ваше личное мнение: объединяться нужно?

Безусловно. Это движение вперед, это развитие. Кстати, депутатский корпус города также вышел к жителям с инициативой по объединению. Надеюсь, что на публичных слушаниях будут приняты положительные решения.

И какова дальнейшая процедура?

Далее депутаты выходят с общей инициативой по преобразованию муниципалитетов в Шумерлинский муниципальный округ в Государственный Совет Чувашии. При положительном решении предстоит глобальная нормотворческая работа, но, поверьте, это того стоит. Так что этот год обещает быть насыщенным на большие, интересные события.

Поздравляю депутатский корпус и всех работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником! Отмечу, что абсолютное большинство и народных избранников, и специалистов администрации округа — это компетентные, ответственные профессионалы, душой болеющие за общее дело. Работать в одной команде, слышать и учитывать мнения людей – наша общая задача.

ПЕРСОНА

Б.Г. Леонтьев родился в 1973 году в селе Большое Чурашево Ядринского района в семье педагогов. После окончания школы в 1990 году поступил в ЧГУ на стоматологическое отделение медицинского факультета. Учился с интересом, шаг за шагом постигая азы выбранной профессии.

По окончании вуза, в 1996 году, был принят врачом-стоматологом в Шумерлинскую центральную районную больницу. Через несколько месяцев перевелся в только что открывшуюся Ходарскую сельскую врачебную амбулаторию, где проработал 17 лет. В 2013 году вернулся в стены Центральной районной больницы, где и работает по настоящее время.

В компетенцию врача-стоматолога-терапевта и врача-стоматолога-хирурга входит прием населения, в том числе обследуемого в стационарных отделениях медицинского центра, а также диспансерный осмотр детей и подростков до 18 лет.

Депутат Собрания депутатов Шумерлинского района четвертого созыва (2005—2010 гг.), пятого созыва (2010—2015 гг.), шестого созыва (2015—2020 гг.), седьмого созыва (2020—2025 гг.).

В 2010 году был избран заместителем председателя Собрания депутатов, в августе 2013 года — главой Шумерлинского района — председателем Собрания депутатов.

В 2021 году, после преобразования Шумерлинского района, избран председателем Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа.

В личном портфолио Б.Г. Леонтьева: Благодарность администрации Шумерлинского района (2003, 2023 гг.), медаль «За честь и славу России» (2007 г.), Почётная грамота Государственного Совета Чувашской Республики (2008 г.), Почётная грамота Министерства здравоохранения Чувашской Республики (2016 г.), Почетная грамота Совета муниципальных образований Чувашской Республики (2018 г.), золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 8 ступени (2019 г.), медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2020 г.), Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Л.И. Черкесова (2021 г.), Благодарность Главы Чувашской Республики (2021 г.), Благодарственное письмо регионального отделения партии «Единая Россия» (2023 г.).

Женат. Супруга Тамара работает специалистом Шумерлинского отделения МФЦ. Дочь Валерия окончила экономический факультет ЧГУ, работает в администрации Шумерлинского муниципального округа. Сын Даниил окончил электромеханический колледж, работает в НИИ «ВНИИР» в Чебоксарах.

Ольга Дмитриева.