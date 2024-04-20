1 мая в Чувашии вводятся дифференцированные тарифы на электроэнергию

Новая система построена на разделении объема потребления электроэнергии по уровням – диапазонам. Ее суть в том, что чем больше электричества потребляется, тем выше за него цена.

Об этом сообщил и.о. руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров во время прямого эфира ЦУР Чувашии. О нововведениях он рассказал совместно с исполнительным директором «Чувашской энергосбытовой компании» Дмитрием Константиновым.

В мае и июне, прозвучало в эфире, цена для всех трех предусмотренных диапазонов будет одинаковой. Индексация с 1 июля остается на планируемом уровне, но на каждом из диапазонов тарифы уже будут различаться.

Сергей Егоров также отметил, что дифференцированные тарифы по объему потребления не распространяются на электроэнергию, израсходованную для содержания общего имущества многоквартирных домов, используемую многодетными семьями (трое и более несовершеннолетних детей). Такие семьи смогут пользоваться электричеством как прежде, без каких-либо ограничений.

В прямом эфире спикеры подробно ответили на вопросы зрителей. Запись трансляции доступна по ссылке: https://clck.ru/3ABGVK

чувашинформ.рф