Сфера образования развивается непрерывно

2023-й год стал для системы образования Чувашской Республики насыщенным и плодотворным. Продолжены реализация мероприятий национального проекта «Образование» и формирование единого образовательного пространства.

В течение пяти лет в Чувашии реализуется национальный проект «Образование». Объем финансирования нацпроекта составил 8,8 млрд. рублей, из которых 4,7 млрд. рублей — средства федерального бюджета.



На данный момент ведется строительство школы в микрорайоне «Университетский-2» г. Чебоксары. На основе государственно-частного партнерства в рамках концессионных соглашений возводятся еще три школы: в микрорайоне «Солнечный» Чебоксар, в Новочебоксарске и в Кугесях.

В 2023 году проведен капитальный ремонт и оснащены (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания спортивные залы в 10 школах: СОШ № 11 им. И.А. Кабалина (г. Канаш), Буртасинская СОШ (Вурнарский муниципальный округ), Вурнарская СОШ № 2, гимназия № 1 (г. Мариинский Посад), Среднетатмышская СОШ, Хучельская ООШ и Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля (Канашский муниципальный округ), Козловская СОШ № 3, Алдиаровская СОШ (Янтиковский муниципальный округ) и Большеяниковская СОШ (Урмарский муниципальный округ).



На сегодняшний день в сельских школах и малых городах действуют 217 центров образования «Точка роста». Ежедневно в них обучается более 50 тысяч детей.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» создано 766 новых мест для дополнительного образования детей.



В Чувашии функционируют 2 стационарных «Кванториума» в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также работает 1 мобильный «Кванториум». Еженедельно он посещает те муниципалитеты, в которых в настоящее время не имеется кванториума или IT-куба, для того чтобы провести с детьми занятия, познакомить с основами роботоконструирования, технического творчества и заинтересовать их.



Стоит отметить, что заявка Чувашии была отобрана Минпросвещения России для создания двух детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».



Это первые кванториумы в Чувашии, которые планируется создать на базе школ. Они появятся в лицее № 4 и № 44 г. Чебоксар. Общая сумма субсидий из федерального бюджета — более 41,9 млн рублей.

Среди ключевых задач на 2024 год планируется: