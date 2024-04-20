Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. В этот день мы благодарим наших доноров, которые, отдавая часть себя ради других, являясь примером для окружающих, тихо и незаметно совершают свой подвиг. И в этот день мы снова напоминаем о важности донорства крови и её компонентов.

Донорская кровь — это ценный ресурс как при плановом лечении, так и при оказании неотложной помощи. Благодаря ей пациенты с опасными для жизни патологиями могут жить дольше и иметь более высокое качество жизни.



Республиканская станция переливания крови занимается заготовкой донорской крови и ее компонентов для 38 медицинских учреждений Чувашской Республики. Деятельность станции направлена на обеспечение медицинских организаций нашей республики безопасными, качественными компонентами донорской крови. В нашем учреждении имеется современное специализированное технологическое оборудование, которое позволяет получать высококачественные компоненты донорской крови. Кровь, которая берется у донора, дальше разделяется на компоненты, которые используются по своему целевому назначению. На сегодняшний день выпускается 16 разновидностей компонентов крови.



Показаний для переливания огромное множество. Наиболее распространенные: острая кровопотеря, серьезные хирургические операции, лечение онкологических, гематологических больных, пересадка костного мозга. В республике заготавливается свыше 11 тысяч литров донорской крови ежегодно. Для удовлетворения всех потребностей необходимо регулярно восполнять имеющийся резерв компонентов крови, поэтому ведется большая работа по сохранению доноров и по привлечению новых лиц в донорское движение. В прошлом году сдали кровь более 8 тысяч доноров, из них 16 % — первичные, т.е. те, кто пришел на донацию впервые в жизни. Ежегодно повышается количество повторных постоянных, то есть более безопасных доноров.



Мы призываем всех жителей Чувашии стать постоянными донорами, планово посещать станцию переливания крови, чтобы в республике имелся неснижаемый запас компонентов крови, особенно необходимый в чрезвычайных ситуациях. Ведь именно резерв — ранее заготовленные от регулярных доноров компоненты крови, протестированные в полном объёме и готовые к переливанию, — расходуется в первую очередь в экстренных случаях.



Донором крови и ее компонентов может стать любой здоровый человек с 18 лет. Верхний возрастной порог для доноров законодательством не определен. Но лицам старше 60 лет мы советуем не начинать донорствовать, так как в данном возрасте велика вероятность появления ряда хронических заболеваний, в том числе протекающих в скрытой форме и входящих в список медицинских противопоказаний. Именно поэтому рекомендуем начинать свою донорскую карьеру в более юном возрасте.



Существуют временные и постоянные противопоказания к донорству. При наличии постоянных противопоказаний человек никогда не сможет осуществить донорскую функцию, по временным противопоказаниям человек может сдавать кровь после истечения срока отвода от донорства (период отвода от 48 часов до года).



Постоянные противопоказания — это инфекционные и паразитарные болезни или подозрение на заражение ими (ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулез, сифилис, малярия и др.), тяжелые заболевания внутренних органов, стойкая утрата трудоспособности (1 и 2 группа инвалидности).



Почетным донорам положены следующие льготы: ежегодная денежная выплата, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для донора время года, внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

На территории Чувашской Республики проживает 4492 почетных донора России. В 2023 году нагрудным знаком «Почетный донор России» награждены 209 доноров.



Приглашаем всех желающих прийти с хорошим настроением, с паспортом и СНИЛС в будние дни, кроме вторника, с 8:00 до 12:00 на станцию переливания крови по адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 9.



Л. Яковлева, главный врач Республиканской станции переливания крови.