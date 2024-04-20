В 2023 году 1628 семей Чувашии направили материнский капитал на обучение детей. На эти цели Отделение СФР по региону перечислило 69,3 млн рублей.

Материнский капитал можно направить на обучение ребенка в любых образовательных организациях (от детского сада до университета) на курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Основное условие: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность.



Оплатить материнским капиталом школу, вуз или колледж можно после достижения ребёнком (на которого выдан сертификат) трёхлетнего возраста. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. На момент начала обучения ребёнок должен быть младше 25 лет.



Если между учебной организацией и региональным Отделением СФР подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг. В настоящее время Отделение СФР по Чувашии взаимодействует с 551 учебным заведением и 5 индивидуальными предпринимателями, оказывающими образовательные услуги.



Чтобы распорядиться материнским капиталом, нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР.



Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в региональное Отделение СФР, позвонив по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, режим работы с 8.00 до 17.00 час.).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.