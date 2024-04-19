Школа № 6: «Точке роста» исполнился год

Современную школу сегодня невозможно представить без образовательного центра «Точка роста».

Именно поэтому в школе № 6 в 2023 году был создан Центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Что же такое «Точка роста»? Прежде всего, это изменение в подходе к обучению школьников. Здесь по-новому преподаются предметы. Для занятий предусмотрено единое брендирование помещений, цифровые лабораторные оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, учебный робот-манипулятор, набор по механике, мехатронике и робототехнике, набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, ноутбуки и многофункциональное устройство. Данное технологическое оборудование и новые технические средства обучающиеся используют не только на уроках физики, химии и биологии, но и во внеурочной деятельности — в «Робототехнике», «Шагах к техническому творчеству», «Физике в задачах». Благодаря открытию в школе «Точки роста», ребята активно участвуют в проектной и исследовательской деятельности, причем не только в школьной научно-практической конференции «Познаем. Исследуем. Творим», но и в городских и республиканских мероприятиях. Так, 16 февраля в Шумерле прошёл фестиваль научно-практических работ учащихся «Вектор науки — 2024», на котором обучающиеся школы № 6 стали победителями и призерами в следующих направлениях: «Наука и жизнь» (Богдан Михайлычев — лауреат I степени, руководители — Л.Р.

Иванова и А.П. Михайлычев; Мария Пыринова — лауреат II степени, руководители — Е.Ю. Журавлева, Л.Р. Иванова); «Техника, технологии и инженерия» (Анастасия Капирова — лауреат I степени; Василий Никандров — лауреат II степени); «История и культура» (Ксения Софронова — лауреат I степени); «Экология и устойчивое развитие» (Елизавета Бачева — лауреат II степени), руководитель у всех — Л.Р. Иванова.



29 марта в Чебоксарах состоялись XVII Молодёжные Николаевские Чтения, посвященные 95-летию со дня рождения А.Г. Николаева. Молодые ученые нашей школы успешно представили свои исследовательские работы и проекты в следующих секциях: «Исследования и разработки по истории космонавтики» — 1 место заняла Ксения Софронова; «Астрономия» — 1 место у Романа Старова; «Методические основы, технологии и программное обеспечение ракетно-космического моделирования» — в младшей группе 2 место у Екатерины Кожановой; «Космическая биология, психология и медицина, экология и космонавтика» — 1 место занял Василий Никандров, 2 место — Анастасия Капирова.



Именно открытие центра «Точка роста» как раз и помогает педагогам и учащимся добиваться достойных результатов.

«Каждое образовательное занятие для учащихся становится открытием новых возможностей и перспектив», — так считают педагоги «Точки роста» Любовь Руслановна Иванова, учитель физики, и Алексей Михайлович Зайцев, учитель химии и биологии. Ведь опыт самостоятельного выполнения сначала простых физических или биолого-химических экспериментов с использованием цифровых датчиков, затем заданий исследовательского типа позволяет ученикам сделать в будущем правильный профессиональный выбор.



А. Вушнякова, заместитель директора школы № 6.