Среди участников российского проекта «Время героев» – и жители Чувашии

Российский проект «Время героев» продолжает свою работу. Цель программы – подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях.

Первые участники запущенного по инициативе Владимира Путина проекта, как сообщают его организаторы, уже прошли тестирование.

Те, кто не успел пройти проверку, могут сделать это в филиалах Президентской академии до конца года. Сначала тестирование будет доступно в Ростове-на-Дону, чуть позже в Москве, Симферополе и Воронеже – посетить развернутые там пункты оценки бойцы могут во время отпуска или увольнения.

Среди тех, кто зарегистрировался на конкурс «Время героев» – и участник спецоперации из нашего региона, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Чувашской Республики Юрий Богданов. По его словам, программа «Время героев» поможет раскрыть управленческий потенциал бойцов и ветеранов специальной военной операции. «Записался в народное ополчение Донбасса в четырнадцатом году, стал депутатом в 20-ом, отправился в зону специальной военной операции в 2022 году, и, услышав Послание Президента, в числе первых отправил заявку на участие в программе «Время героев» – всё это для меня имеет равное значение», – рассказал о ключевых для него моментах Юрий Богданов.