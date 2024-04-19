О порядке оформления электронного удостоверения ветерана боевых действий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 года № 312 в Вооруженных Силах Российской Федерации организована работа по оформлению и выдаче ветеранам боевых действий электронных удостоверений в виде пластиковой карты. Получить электронное удостоверение ветерана боевых действий имеют право ветераны боевых действий из числа военнослужащих (действующих и уволенных) Вооруженных Сил и члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий.



В настоящее время оформлением электронного удостоверения в Чувашской Республике занимаются отделения ПАО по адресам: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 5 (понедельник—пятница с 9.00 до 18.30, суббота – с 10.00 до 15.30 час.), г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6. (понедельник—пятница с 9.00 до 18.00 час.). Удостоверение оформляется в заявительном порядке. Для оформления электронного удостоверения ветерана боевых действий и его получения в отделениях ПАО «Промсвязьбанк» при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и удостоверение ветерана боевых действий.

Держателям электронного удостоверения предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе предложенные банками-партнерами.



Электронное удостоверение ветерана боевых действий аккумулирует весь комплекс федеральных и региональных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий: зачисление денежного довольствия, дополнительные выплаты, предоставляет доступ к персональным медицинским данным и др. Карту можно предъявлять как обычное бумажное удостоверение, у нее есть штрих-код и встроенный чип, ею можно расплачиваться через смартфон.



Источник: Минобороны России.