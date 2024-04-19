Нам важен успех каждого ребенка

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» к концу 2024 года в каждой школе должен быть создан собственный театр. Они позволят через театральную деятельность дополнительно профориентировать учащихся, дадут возможность самореализоваться.

В 2024 году школе № 1 г. Шумерли исполняется 90 лет. 20 последних из них в школе действует театральная студия «Дрозды». На базе школы уже давно реализовываются проекты, направленные на развитие личности ребенка и активно внедряются театральные технологии в учебный процесс. Такая структура образования, конечно, дает свои плоды. Среди выпускников школы и театральной студии люди разных профессий, но все они успешны: Петр Вершинин — военный журналист канала ТВЦ (г. Москва), награжден орденом Мужества за военные репортажи из Сирии; Дарья Хохлова — канал «5+» (г. Чебоксары); Екатерина Рубцова — выпускница театральной студии О. Табакова (г. Москва); Дания Усманова — режиссер и постановщик выпускных мероприятий «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург); Екатерина Решнова — актриса театра и кино, ведущая утреннего шоу на канале ТНТ, член сборной КВН высшей лиги (г. Москва); Михаил Климашин — лауреат национальной литературной премии «Поэт года»-2012, 2013, 2014, 2016 гг.); Наталья Козлова, снявшаяся в фильме «Там, где тебя нет» (победитель в номинации «Лучшая женская роль второго плана» II Международного кинофестиваля в г. Чебоксары) и многие-многие другие.



Благодаря одному из проектов — «Школа как социокультурный центр развития личности» — стало возможным привлечение ребят из других школ города. Роли сценариста, режиссера и постановщика совмещаются в одном человеке — руководителе театральной студии Елене Анатольевне Дроздовой, которая с удовольствием делится своими знаниями, опытом, мыслями с воспитанниками.



После такого бесценного опыта ребята не боятся высказывать собственное мнение, реализуют себя в других сферах деятельности, учатся видеть во всем эстетическую красоту. Также растет их навык представления себя другим людям. Кроме всего прочего, это и отличный способ самопознания.

Театральная студия давно уже вышла за рамки стен школы. Шумерлинцы не раз становились зрителями и участниками высокопрофессиональных постановок и представлений студии. И каждый раз выступления юных артистов находят живой отклик у всех зрителей, независимо от возраста и пола.



Среди последних побед театральной студии «Дрозды» — специальный приз жюри I республиканского фестиваля школьных театров «Асам». 29 ноября 2023 года воспитанники театральной студии «Дрозды» под руководством Елены Дроздовой представляли Шумерлю на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля в Чебоксарах. На суд жюри юные шумерлинцы представили социальный мюзикл «Пазлы», который рассказывает о становлении личности современного подростка, как пазлы собирающего необходимые качества своего характера: патриотизм, верность своей семье, преданность и безграничную любовь к своей Родине, шаг за шагом изучая историю своей семьи, своей школы, города и страны в целом.



Выступление «Дроздов» было, как всегда, на высоте. Зрителям понравилось всё! Они поддерживали юных артистов дружными аплодисментами. Члены жюри также высказали много теплых слов в адрес шумерлинских артистов. «Вы все такие солнечные, яркие… Вы объединили в своем спектакле сразу несколько поколений», — отметили они, общаясь с ребятами, и пожелали им не забывать этот день, который стал для них большим шагом в будущее — белой дорогой не только в культурном и театральном направлениях, но и во всех остальных сферах, какой бы выбор они ни сделали.



В состав театральной студии в последние годы вошло и взрослое поколение — родители и педагоги школы, профессиональные артисты с удовольствием принимают участие в проектах студии. Такое творческое взаимодействие позволяет театральной студии достигать новых высот, а ее участникам лучше понимать и слышать друг друга.

Мы вместе! И это позволяет школе № 1 с гордостью нести свой девиз: «Будьте первыми, выбрав первую!»



Школа № 1.