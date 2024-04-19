«В ожидании чуда»

Творческая гостиная под таким названием распахнула свои двери в минувший вторник в Центре детского творчества. В инициированной Советом женщин города трогательной встрече, посвящённой Всероссийскому Дню беременных, а, значит, и самому главному событию в жизни каждой женщины, приняли участие будущие мамы, многодетные семьи, медицинские работники. К героиням встречи с профессиональными рекомендациями обратилась врач-педиатр детской поликлиники Анастасия Иванова. Секретами своего семейного счастья поделились супруги Зайцевы, ставшие победителями республиканского этапа конкурса «Семья года-2023». Изюминкой проникновенного вечера стал мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования от Елены Князьковой.

Яркие номера воспитанников ЦДТ, Детской школы искусств и танцевальной студии «Птица Феникс» стали органичным эмоциональном фоном творческой гостиной. Каждое выступление ведущие предваряли цитатами великих людей о значимости материнского тепла в жизни каждого человека. Председатель Совета женщин города Екатерина Мигунова пожелала будущим мамам всего самого доброго и вручила благодарственные письма участникам и руководителям творческих коллективов.



«Наше мероприятие направлено на поддержку будущих мам, ведь беременная женщина — надежда нации, продолжательница рода, — сказала инициатор творческой гостиной, член женсовета города Елена Голованова. — Пусть каждая беременность завершится рождением ребёнка, пусть все женщины будут здоровы и в полной мере испытают радость материнства».

Ольга Дмитриева.