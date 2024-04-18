Сельчан интересует предстоящее преобразование

Единый информационный день прошел также в Нижнекумашкинском и Егоркинском сельских поселениях.

В Нижней Кумашке с жителями обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период, состояния дорог и проведения текущего ремонта муниципальных и республиканских дорог, безопасного газоснабжения населения природным газом и изменения в нормативно-законодательных актах в сфере газоснабжения.



Кроме ремонта дорог в поселении, кумашкинцев интересовали вопросы освещения улиц и переулков, обустройства пирса противопожарного водоема, ремонта септика, оснащения спортивной площадки снегоуборочной техникой и воротами, проведения летнего досуга несовершеннолетних и многие другие. На все заданные вопросы были даны ответы.

Интересовал сельчан и вопрос объединения двух муниципалитетов. Глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин и депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников дали разъяснения по данному вопросу и пригласили всех принять участие в публичных слушаниях по вопросу преобразования муниципальных образований 8 мая в Торханы.



После обсуждения основных тем информдня с жителями пос. Волга, собравшиеся вновь остановились на вопросах объединения муниципалитетов. Интересовало все: начиная от процедуры объединения, заканчивая рассмотрением плюсов и минусов данной реформы.

В завершение встречи говорили о наболевших вопросах местного значения: о проверке работоспособности пожарного гидранта, ремонте дорог, качестве воды, запуске межмуниципальных маршрутных перевозок и др.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.