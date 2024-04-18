Жителей округа волнуют дороги

17 апреля в рамках Единого информационного дня Ходарскую школу им. И.Н. Ульянова посетили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Учащиеся школы встретили их хлебом-солью, творческими выступлениями, в ходе которых гости смогли ознакомиться с деятельностью учреждения и совершить небольшую экскурсию.



У обучающихся и педагогов была своя отдельная программа. К Единому информационному дню присоединился депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, который провёл со старшеклассниками парламентский час и ознакомил их со структурой органов власти. Особенно это было актуально в преддверии Дня местного самоуправления.



На встрече с педагогами были обсуждены важные моменты развития системы образования. Так, Дмитрий Захаров привел множество примеров, из которых было понятно, что на сегодняшний день выпускники сельских школ практически не уступают городским и наравне с ними поступают в высшие учебные заведения. Как отметил министр, Ходарскую школу он посетил впервые, но и небольшой встречи с учащимися хватило, чтобы высоко оценить деятельность педагогов, которых он поблагодарил за добросовестный труд.



Позже министр посетил Егоркинскую школу, где активисты медиацентра взяли у него интервью. Кроме того, ребята показали, чем живет и дышит сельская школа.



Еще одна встреча в рамках информационного дня состоялась в Мыслеце Краснооктябрьского сельского поселения. Наряду со Светланой Каликовой в ней приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов, первый зам. главы администрации — начальник УБРТ Шумерлинского муниципального округа Татьяна Маркина и другие.



Собравшиеся были очень активными, чувствовалось, что по представителям власти они соскучились и приготовили для них массу вопросов. В первую очередь людей интересовал ремонт дорог, в том числе и разрушенных в ходе строительства трассы М-12.



Также они жаловались на плохое содержание дорог в зимнее время и на перебои с электроснабжением в Мыслеце, Коминтерне и в Пинерах. Не осталась в стороне и необходимость вырубки аварийных деревьев.



В Красном Октябре, где состоялась следующая встреча, вопросы были схожими — в основном, это тот же ремонт дорог. Наверняка эту тему люди подняли бы, даже не узнав, что она значилась в числе основных в повестке нынешнего информдня.



Также были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности, содержанием пожарной машины и отсутствием прикреплённого к поселению терапевта.

Следует отдать должное членам информгруппы, которые добросовестно решали проблемы на местах, пытаясь дозвониться до ответственных лиц. Виктор Горбунов сам лично взял на контроль несколько вопросов и пообещал довести ответы при первой же возможности.

Татьяна Александрова.