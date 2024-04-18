В городе Шумерле Единый информационный день прошёл в администрации

В состав рабочей группы вошли глава города Эдуард Васильев, председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шумерле и Шумерлинскому району Михаил Першин, руководитель клиентской службы в г. Шумерле отделения социального фонда России по Чувашии Сергей Озяков, директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле Сергей Беляев. В аудитории собрались работники администрации, депутаты городского Собрания, руководители организаций и учреждений города.

Члены информгруппы довели до присутствовавших информацию по обозначенным в повестке дня вопросам: по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период; о состоянии дорог и проведению текущего ремонта муниципальных и республиканских дорог; об услугах социального фонда; о безопасном газоснабжении населения природным газом и об изменениях в нормативно-законодательных актах в сфере газоснабжения.

Ольга Дмитриева.