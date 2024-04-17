«Мастерская новых медиа» приглашает медийщиков и создателей больших продуктов из Чувашии

На обучение по направлению «Стратегические коммуникации» «мастерской» приглашают слушателей из нашего региона и всей страны – участниками нового потока станут 75 сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов, руководителей проектов.

Подать заявку можно на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф, пройти первые этапы отбора необходимо до 3 мая. Стартует обучение уже летом, и всего участников потока ждут три шестидневных очных модуля в Москве.

Выпускниками «Мастерской новых медиа» являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Среди окончивших мастерскую специалистов немало медийщиков из Чувашии – это, к примеру, главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев и редактор издательского дома «Грани» Дмитрий Новак.

чувашинформ.рф