Информсистема «Социальный адвокат» – в реестре отечественного ПО

Минцифры России включило информационную систему «Социальный адвокат» в реестр отечественного программного обеспечения.

В реестр отечественного ПО могут попасть продукты и решения российских разработчиков. У компании должны быть права на все компоненты программного продукта, сайт с данными о разработке. Само ПО не должно содержать иностранных компонентов. Разработчики решений, включенных в реестр, могут получать льготы и преимущества от государства.

Напомним, что «Социальный адвокат» – это сервис для оказания бесплатной юридической помощи в формате онлайн. Задачу по его разработке Глава Чувашии Олег Николаев поставил в Послании на 2023 год.

Техническое решение внедрила компания «АСофт21» по заказу Госслужбы Чувашии по делам юстиции. Проект реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Бесплатной юридической помощью могут воспользоваться льготные категории граждан. Это инвалиды, малоимущие, военнослужащие и многие другие. За правовой помощью они могут обращаться в министерства, администрации, госучреждения, а также к частным адвокатам и нотариусам, которые участвуют в проекте.

Сейчас консультации проходят в очной форме. Благодаря сервису «Социальный адвокат» бесплатную юридическую помощь можно будет получить не выходя из дома. Также гражданину не придется собирать документы, подтверждающие его право на получение поддержки. Сервис умеет обмениваться данными с государственными системами и собирать социальный портрет человека. Гражданину нужно лишь подать заявку и подключиться по видеосвязи в нужный день и время. Юристы проконсультируют и помогут составить правовые документы, например, исковые заявления и ходатайства.

Минцифры Чувашии.