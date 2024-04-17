В Чувашии назвали округа-лидеры по работе с обращениями жителей

Рейтинг органов власти по работе в I квартале этого года озвучили в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Работа в соцсетях

Топ по работе в соцсетях возглавили представители Ядринского округа. Они получили самый высокий балл за работу с обращениями. Специалисты администрации реагировали на сигналы быстро, их ответы были полными и содержательными.

В число лидеров вошли также администрации Шумерли, Янтиковского, Вурнарского, Комсомольского и Яльчикского округов. Одинаковое с ними количество баллов получили Шемуршинский, Мариинско-Посадский, Порецкий и Алатырский округи.

Среди исполнительных органов власти наилучшие результаты показали Минсельхоз, Минстрой, Минфин, Минобразования, Минприроды, Минтруд, Госветслужба и Госслужба Чувашии по тарифам.

«Госуслуги. Решаем вместе»

Отдельно рассмотрели в ЦУР работу с платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Среди критериев оценки — скорость ответов, удовлетворенность ими пользователей, а также количество проведенных опросов, общественных обсуждений и публичных слушаний.

Лучшими в этой работе муниципалитетами стали администрации Аликовского и Красноармейского округов, а также Чебоксар. Среди исполнительных органов власти лидерами стали Минздрав и Минтруд Чувашии.

«Рейтингование органов власти по работе в интернете позволяет выявить точки роста и скорректировать погрешности. По результатам проведенного анализа мы составили рекомендации по повышению качества обратной связи. Жители должны ощущать реальную пользу от коммуникации с ведомствами», — отметила руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

чувашинформ.рф