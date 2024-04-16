Правительство Чувашии внесло изменения в Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи

В соответствии с новым постановлением Кабинета Министров, подписанным Главой Чувашии, получить удостоверение имеют право семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 18 лет, или до 23 лет, если дети учатся в учебных заведениях по очной форме обучения.

Подать заявку на получение удостоверения многодетной семьи можно через портал «Госуслуги». Электронные версии удостоверений будут доступны в личном кабинете заявителя и дают право всем членам многодетной семьи получить положенные им меры поддержки.

чувашинформ.рф