Переработчики молока в Чувашии могут получить субсидию от государства

Производители молочной продукции за 1 тонну переработанного молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего могут получить 321,30 рублей. На данное направление в бюджете предусмотрено 39,1 млн рублей.

Заявки на господдержку принимаются до 19 апреля через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

В систему необходимо будет загрузить:

1) заявление о предоставлении субсидий

2) расчет размера причитающихся субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики

3) договор купли-продажи молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего

4) реестр универсальных передаточных документов, и (или) товарных накладных, и (или) накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары с приложением универсальных передаточных документов и (или) товарных накладных, и (или) накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары с приложением

5) информацию об объеме закупленного молока, составленную по данным ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронной форме с использованием Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии

6) реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с переработкой молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора

8) формы федерального статистического наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и работ», или N ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малыми предприятиями», или МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием» за отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату

При возникающих вопросах обращаться по телефону: +7 (8352) 56-54-40.

Минсельхоз Чувашии.