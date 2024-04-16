Всечувашский Акатуй пройдет на ВДНХ 15 июня

Об этом сообщил вице-премьер — полпред Чувашии Алексей Ладыков.

Он поблагодарил генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталью Виртуозову за поддержку главного праздника, который объединяет уроженцев Чувашии со всех уголков страны!

На встрече с членами рабочей группы рассмотрели программу праздника, обсудили организационные вопросы по его подготовке и проведению.

«Встречи земляков и наш национальный праздник в Москве стали хорошей традицией! В прошлом году «Сокольники», в этом «ВДНХ», — отметил вице-премьер. — На площадке международной выставки-форума «Россия» объединим всех: земляков со всей страны, творческие коллективы, предприятия республики, муниципалитеты».

чувашинформ.рф