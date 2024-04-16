Владельцам маломерных судов в Чувашии разрешат выходить на реки с 24 апреля

В Чувашии водителям маломерных судов запретили выходить на водные объекты до полного очищения рек ото льда, окончания ледохода и до официального открытия навигации.

На судоходных водных объектах на лодках и катерах можно передвигаться с открытия навигации. Она, по данным Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, начнется в регионе с 24 апреля.

Что касается несудоходных водоемов, то спускать лодки на воду судовладельцам можно только после спада паводковых вод. В противном случае – возможны ЧП. Течение может принести с собой бревна и коряги, которые, порой, и незаметны в водной глади, но представляют серьезную угрозу для транспортного средства и находящихся в нем людей. В протоках рек также могут оказаться различные металлические предметы, крупные камни, столкнувшись с которыми, лодка может получить пробоину или перевернуться, а пассажиры – оказаться в холодной воде.

За нарушение существующих правил предусмотрены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

чувашинформ.рф