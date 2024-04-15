«Цифровой ликбез» расскажет школьникам о беспарольных способах входа

АНО «Цифровая экономика» и VK при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому этапу всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона посвящены теме беспарольных способов входа в аккаунты. Они включают в себя видеоролик и методические материалы для педагогов.

Материалы проекта предназначены для возрастной категории 6+, рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами и верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Проект включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех ситуаций, с которыми может столкнуться ребенок.

«Просветительский проект «Цифровой ликбез» призван привить азы цифровой грамотности и помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве. Ребята узнают, какие источники информации использовать и как общаться в социальных сетях. Контент содержит как обучающую составляющую, так и воспитательные элементы, а материалы проекта будут полезны для родителей, педагогов и наставников, в том числе старшего поколения», — отметил Сергей Кравцов, Министр просвещения России.

Благодаря проекту школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование таких навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

«Мобильные устройства сегодня есть практически у каждого школьника, и задача взрослых экспертов – сделать гаджет полезным инструментом для изучения окружающего мира и общения. В этой работе нас поддерживает VK, одна из ведущих отечественных ИТ-компаний, которая предоставляет пользователям сервисы для общения. Уверен, что совместными усилиями мы поможем обезопасить юных блогеров и пользователей, противостоять действиям мошенников, прокачать навыки осознанного использования цифровых сервисов», — комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Главным героем видеороликов снова станет блогер-рыбка Антон Корюшкин, который расскажет школьникам о цифровой безопасности и поделится полезной информацией с подписчиками блога.

«Значительная часть жизни школьников проходит онлайн, поэтому VK регулярно проводит образовательные и просветительские инициативы для повышения их цифровой грамотности. Новый выпуск «Цифрового ликбеза» поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов, с которыми может столкнуться каждый. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности, и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере», — комментирует Антон Карпов, Вице-президент, директор по информационной безопасности VK.