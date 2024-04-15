Может ли работающая бабушка пойти в декретный отпуск вместо мамы и получать пособие по уходу за ребенком?

Трудовым кодексом РФ предусмотрен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, который предоставляется матери ребенка по ее письменному заявлению. При этом такой отпуск могут использовать также полностью или по частям отец ребенка, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком (ч. 1, 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ).

Следует иметь в виду, что возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями ребенка. Важное значение имеет то, осуществляет ли данное лицо фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка. Отказ работодателя в предоставлении отпуска по уходу за ребенком отцу, иному родственнику, опекуну ребенка является неправомерным и может быть обжалован, в частности, в судебном порядке.

Отпуск по уходу за ребенком имеет целевое социальное назначение — обеспечить работающей матери (или другим работающим родственникам) малолетнего ребенка возможность ухаживать за ним. Но если указанная цель достигнута и одному из лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, такой отпуск уже был предоставлен, то у работодателя нет обязанности по одновременному предоставлению данного отпуска другим лицам, имеющим право на него (Конституционный суд РФ в постановлении от 06.02.2009 N 3-П.). А вот по очереди — пожалуйста.

Важно понимать и другое: если маме или другому члену семьи уже назначили ежемесячное пособие, то тот, кто пойдет следующим в декрет, не сможет его переоформить на себя. Но правительство РФ в конце прошлого года внесло пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Если раньше выйти на работу, не теряя пособия, можно было только на неполный рабочий день либо работать на дому или дистанционно, то с этого года его выплата сохранится даже у тех, кто досрочно вышел из отпуска или начал трудиться у другого работодателя.

Источник: rg.ru