В Чувашии адаптируется жилье под нужды участников СВО

В Доме Правительства обсудили работу муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений участников СВО, признанных инвалидами.

Запущенный проект предполагает обустройство жилья инвалидам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий, за счет собственных средств Фонда «Защитники Отечества» под их нужды.

Сегодня 64 демобилизованных участника СВО, признанных инвалидами, находятся под персональным сопровождением социальных координаторов филиала Фонда. В муниципальные комиссии для обследования жилых помещений обратился 21 человек, 17 из них комиссия уже посетила, а 4 заявления – в стадии работы. Также 6 инвалидов ведут подбор жилья — либо для оформления регистрации по месту проживания, либо оформления собственности, либо получения согласия собственников жилья. 5 человек взяли время для принятия решения по адаптации своего жилья, 4 инвалида пока не согласились на проведение обследования их жилья. С каждым проведена персональная работа.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» совместно с органами местного самоуправления окажет содействие участникам СВО в прохождении всех этапов обследования, подготовки документов и их направления в центральный аппарат Государственного фонда на рассмотрение экспертного совета. На данный момент таких отправленных заявления 4.

По одному из заявлений, направленных региональным филиалом в конце 2023 года, уже принято положительное решение экспертного совета, и в ближайшее время начнется работа по адаптации жилого дома.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.