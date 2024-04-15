Весенняя уборка в Чувашии — под контролем жителей республики

Из-за быстрого таяния снега в республике почти мгновенно перешли с этапа «всюду снег» к этапу «пора убирать мусор». И здесь сотрудникам управляющих компаний порой требуются подсказки о том, где необходимо их внимание.

К примеру, активные чебоксарцы написали в соцсетях о состоянии сквера им. Героя России Игоря Петрикова: «Дорожки в песке, в мусоре. Вокруг валяются пустые бутылки, разбитое стекло, окурки». После фиксации и обработки сообщения специалистами ЦУР Чувашии сигнал взяли на контроль в администрации города, в общественном пространстве навели порядок.

Еще один момент, на который обращают внимание жители столицы – несанкционированные надписи. Такой «рисунок» был замечен недавно по адресу Дзержинского, 14 в Чебоксарах. Традиционно к решению вопроса подключилась администрация столицы, надписи закрасили.

С начала года жители республики написали в соцсетях почти две сотни сообщений о необходимости уборки мусора в общественных пространствах, а вот про надписи они оставили лишь меньше десятка сигналов. Все сообщения фиксируются и обрабатываются ЦУР Чувашии, представители органов власти реагируют на каждое из них.

чувашинформ.рф