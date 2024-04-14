Границы установлены

В Управлении Росреестра по Чувашии завершены работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, расположенных на территории республики.



«На 1 апреля 2024 года после проведения в Чувашии административной реформы в ЕГРН внесены границы всех 26 городских и муниципальных округов региона. На это потребовалось чуть больше года», — подтвердила руководитель республиканского Управления Росреестра Екатерина Карпеева.

Установление границ муниципальных образований — один из ключевых показателей, необходимых для проекта «Национальная система пространственных данных» (НСПД).



Напомним, что НСПД станет единым ресурсом, который объединит сведения о земле, недвижимости и пространственных объектах. На базе НСПД создаются удобные цифровые сервисы, которые позволят упростить и сократить сроки оформления недвижимости, повысят эффективность использования земель, привлекут потенциальных инвесторов.



Выполнение этих задач зависит от полноты и качества данных Единого государственного реестра недвижимости. Поэтому в настоящее время ведется работа по внесению в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, земельных участков, которые станут основой для создания НСПД.

Управление Росреестра по Чувашской Республике.