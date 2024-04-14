Вступил в силу закон о перепланировках в многоквартирных домах

Согласно нововведению, любое изменение в помещении в многоквартирном доме признается перепланировкой. Данные изменения потребуют согласования, оформления нового технического плана и внесения в ЕГРН сведений после перепланировки помещения.



Обратите внимание, что ремонт, реконструкция и перепланировка — это различные виды строительных работ и предусматривают разные юридические последствия. Ремонт согласовывать не нужно, так как он не влечет за собой изменения характеристик помещений. А реконструкцию и перепланировку надо, поскольку они как раз и предполагают изменение таких характеристик.



«К примеру, к перепланировке относится перенос и разборка внутренних перегородок, устройство дверных проемов, увеличение жилого помещения за счет балкона или иного вспомогательного помещения. Реконструкция — увеличение или уменьшение площади, высоты и этажности. Она проводится только на основании разрешения на строительство, которое необходимо получить до начала работ», — пояснила заместитель руководителя Росреестра Чувашии Татьяна Васильева.

Кроме того, упрощается процедура для заявителей, а именно теперь нет необходимости посещать МФЦ и подавать документы в Росреестр для изменения в ЕГРН сведений о помещении в отношении которого была проведена перепланировка. Орган местного самоуправления, после утверждения акта приемочной комиссии на основании технического плана по итогам перепланировки, самостоятельно направит в электронном виде в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете такого помещения.



Росреестр Чувашии напоминает, что помещения в МКД являются объектами гражданского оборота. Любой приобретатель помещения заинтересован в получении достоверной информации как о назначении помещения, так и о его границах и внутренней планировке.



Если при продаже квартиры выяснится, что в ЕГРН содержатся данные до перепланировки, то риски негативных последствий неузаконенной перепланировки лягут на покупателя недвижимости, который не потребовал устранения противоречий между данными в ЕГРН и фактическими характеристиками.

Управление Росреестра по Чувашской Республике.