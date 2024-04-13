Решение суда нужно самостоятельно предоставить в Росреестр

У меня на руках есть решение суда о признании за мной права собственности на квартиру. Заказала выписку из ЕГРН, а там указан прежний владелец? Разве Росреестр не должен автоматически вносить изменения в свою базу по решению суда?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова:

Если судебным решением постановлено, что право на недвижимое имущество принадлежит либо переходит в вашу собственность, вы самостоятельно должны обратиться в любой МФЦ с заявлением о государственной регистрации своего права, представив судебный акт и документ об оплате государственной пошлины. Обратите внимание, судебное решение должно содержать специальную отметку о вступлении его в законную силу!

Наличие судебного акта, устанавливающего право собственности, не порождает обязанности у органа регистрации прав совершать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи, влекущие регистрацию чьих-либо прав, при отсутствии заявления заинтересованного (уполномоченного) лица.

Осуществление регистрационных действий на основании судебных актов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не предусмотрено законодательством. Такой порядок установлен лишь для регистрации арестов (запретов) в отношении недвижимости.

Государственная регистрация прав проводится в общем порядке: на основании заявления, поступившего при обращении в орган регистрации прав заинтересованного лица, и представлении необходимых для ее проведения документов.

Управление Росреестра по Чувашской Республике.