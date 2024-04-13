Готовим вместе

Дети любого возраста весело проводят время, используя все пять чувств. Ещё дети любят экспериментировать, пробовать что-то новое.

Приготовление еды — это способ общения, взаимодействия и обучения детей. Умение готовить — это базовый жизненный навык, которым люди пользуются на всех этапах своей жизни. Научиться готовить — значит узнать о различных продуктах. Ребята знакомятся с различными сортами овощей, фруктов, злаков, мяса или рыбы, учатся их комбинировать в разных блюдах. Приготовление еды развивает внимательность, помогает в развитии языка. Это прекрасное время, чтобы позволить детям высказаться и описать, спросить. Мы в группе все вместе обсуждаем рецепты, необходимые продукты для приготовления того или иного блюда, все вместе ходим выписывать продукты, в магазин.



Приготовление еды можно превратить в увлекательную для детей игру. Это отличная возможность интересно провести время, обучить детей азам кулинарии, развить мелкую моторику и фантазию, а также научить работать в команде и индивидуально.



С воспитанниками готовим пельмени, плов, жарим картофель, печем пиццу, блины, даже пироги. Пробуем себя в роли кондитеров: готовим домашние вафельные конфеты, печенье, рогалики.

В центре проводятся мастер-классы, кулинарные баттлы между группами, когда ребята готовят различные блюда, сравнивают «произведения» друг друга. Во время готовки проговариваем, что нарезка должна быть одинаковой, чтобы приготовилось равномерно, еда должна быть не только вкусной, но и выглядеть красиво, аппетитно.



Мы, воспитатели, при совместной работе с детьми на кухне, выполняем несколько задач: формирование практических умений и навыков (подготовить продукты, сервировать стол, замешивать и раскатывать тесто); формирование культурно-гигиенических навыков (подготовка места для работы, формы одежды, гигиена рук, обработка продуктов); расширение знаний детей о профессии повара-кондитера; воспитание осознанного отношения к своему здоровью (основы правильного питания); воспитание трудолюбия, уважения к своему и чужому труду, аккуратности, взаимовыручки. Приготовление еды с детьми — это прекрасная возможность сплотить группу, уникальное время, чтобы поговорить, узнать о повседневной жизни друг друга, о том, как идут дела в школе, как у них дела с друзьями.

Н. Маркелова, воспитатель Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.