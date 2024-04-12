Ямочный ремонт в Чувашии планируется завершить до 1 июня

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров в прямом эфире, посвященном дорожной отрасли республики. Трансляция прошла при содействии Центра управления регионом.

«Ямы, к сожалению, появляются круглогодично, то есть они могут образоваться и зимой. На республиканской сети дорог в этом году подрядчики начали работы по ямочному ремонту уже с 9 января. Зимой по понятным причинам мы не можем использовать горячий асфальтобетон, который как раз работает максимально эффективно. Из-за погодных условий мы вынуждены использовать такие материалы, как холодный асфальтобетон», – отметил министр.

При этом к ямочному ремонту региональной сети дорог с применением горячего асфальтобетона подрядчики приступили с 28 марта, рассказал Максим Петров, и на сегодня площадь выполненных работ составила более 26 тыс. кв.м. Дальше дорожники переходят следующему виду ремонта, карточному – он позволяет привести в нормативное состояние большую площадь дорожного полотна. Также подрядные организации начинают очистку от мусора полосы отвода, уборка продлится до 30 апреля.

Еще одна затронутая в эфире тема – восстановление дорог, разрушенных при строительстве скоростной трассы М-12. Специалисты компании «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии совместно с представителями ГК «Автодор» провели комиссионное обследование участков автодорог «Аниш» и Янтиково — Чутеево — Б.Кайбицы в Янтиковском округе, составили дефектную ведомость и определили объемы и виды предстоящих работ.

По словам министра, внесены изменения в закон о бюджете республики, и ожидается дополнительное финансирование по статье «содержание», которое в том числе будет направлено и на участки дорог, задействованных в стройке М-12. Также стоит задача восстановить чуть более 170 км автодорог в рамках меморандумов, планируемых к заключению между Госкомпанией, Федеральным дорожным агентством и субъектами, сообщил министр.

Подчеркнем, дорожная отрасль – одна из ключевых сфер, волнующих жителей Чувашии. С начала года сотрудниками Центра управления регионом республики было зафиксировано в соцсетях и обработано более тысячи сообщений о необходимости ремонта дорог, еще около 500 сигналов поступило через портал «Госуслуги».

Запись эфира доступна по ссылке: https://vk.com/video-142632677_456241711

cheb.mk.ru