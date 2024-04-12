Экскурсия с пользой и прицелом на будущее

В рамках профориентационной работы обучающиеся 9-х классов, их родители и классные руководители Шумерлинской школы-интерната посетили Вурнарский сельскохозяйственный техникум.

Заместитель директора по УМР Людмила Федорова рассказала о том, каким специальностям обучают в техникуме, как студенты проводят свободное время, каковы условия поступления в образовательное учреждение, провела экскурсию по учебному корпусу.



Ребята побывали в ЦЦОД «IT-Куб. Вурнары». «IT-куб» — федеральная сеть центров цифрового образования, новая современная площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.



Экскурсия продолжилась в мастерской для каменных и печных работ. Мастер производственного обучения Анатолий Старовойт рассказал о специфике обучения в техникуме: будущие каменщики постигают азы своей профессии не только за партами, но и на практических занятиях под руководством опытных педагогов и практикующих преподавателей. Студенты из числа бывших воспитанников Шумерлинской школы-интерната показали мастер-класс «Кирпичная кладка». Девятиклассники тоже захотели «примерить» на себя роль каменщика.



Среди выпускников Шумерлинской школы-интерната немало ребят обучаются в техникуме по специальности «садовод». Преподаватели Галина Петрова и Светлана Алексеева рассказали, чему учат по этой специальности. Дети побывали в теплице, где студенты выращивают рассаду различных культур. Наша выпускница Наташа Х. рассказала и показала, как происходит пикировка рассады бархатцев в отдельные кассеты.



Ребята и их родители с удовольствием ходили по техникуму, побывали в общежитии, слушали экскурсоводов, задавали вопросы, фотографировались.



Шумерлинская школа-интернат.