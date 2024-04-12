Наверняка наши читатели помнят подробный декабрьский материал на страницах газеты о выставке-форуме «Россия» на ВДНХ под названием «Чувашия благо дарит». Он был посвящен Дню Чувашской Республики, состоявшемуся на выставке в первый день зимы. Колоритные песни и танцы, секреты национальных блюд, древний дуб, автотуризм и свадьба в народных традициях — свидетелем всего этого тогда стала наш корреспондент Ольга Дмитриева и поделилась своими впечатлениями с читателями газеты.



А в апреле у нас появился еще один шанс побывать в этом удивительном месте — и в этот раз всем творческим коллективом. 5 апреля, в рамках недели Минцифры Чувашии, корреспонденты приняли самое активное участие в мероприятиях.









С первых минут мы окунулись в особую атмосферу выставки «Россия» и с удовольствием привлекали гостей к экспозиции «Чувашия». И нам было чем привлечь и удивить: мы подготовили различные интерактивы, игры, викторины и конкурсы для гостей. Приятно, что к нам заходили только самые активные и позитивные.

Гвоздем развлекательно-познавательной программы стала игра «Бродилка по Шумерле», которая знакомит участников с нашим городом. Бросая кубик, игроки зачитывали информацию об интересных объектах. Победители получали в подарок точно такую же игру, а остальные участники — фирменный блокнотик от газеты «Вперёд».



Эту игру коллектив редакции разработал и изготовил специально для выставки «Россия». Очень хотелось познакомить гостей экспозиции с нашим городом. Но сделать это по-особенному, в игровой форме, чтобы они узнавали про Шумерлю с азартом и интересом. Так возникла идея изготовить игру-бродилку.



За помощью с воплощением идеи в жизнь мы обратились к директору Детской школы искусств № 1 города Шумерли Ольге Сурковой. Задание осложнялось очень сжатыми сроками. На изготовление игровой карты было всего 7 дней.



Помочь нам согласилась ученица школы искусств Елизавета Ушкова. Благодаря юной талантливой художнице карта нашего города была нарисована за считанные дни! Более 30 городских зданий и объектов были изображены Елизаветой на игровом поле. После чего её работа была оцифрована и доработана дизайнером редакции. Затем мы изготовили карточки с кратким описанием объектов на игровом поле.



И вот на выставке игра ожила! То и дело к столу с нашей картой подходили гости выставки. Молодёжь из Кировской области, семейная пара из Канаша, много лет назад переехавшая в Москву на постоянное место жительства, гости из Ибресь, Липецка, Подмосковья, Воронежа — все с удовольствием играли и знакомились с нашим городом.









Еще одна затея, реализованная редакцией газеты «Вперёд» на выставке на ВДНХ, — игра в кубики. Но не просто игра, а знакомство с чувашскими буквами и языком. Гости с удовольствием составляли из букв чувашские слова, пытались отгадать, как переводится то или иное слово на русский язык, соревновались, кто соберет больше слов из имеющихся кубиков. Чувствовалось, что многим нравится! Кстати, помощь в оформлении букв чувашского алфавита нам тоже оказала Детская школа искусств № 1, а точнее её директор Ольга Вячеславовна Суркова!

Отдельный блок познавательных конкурсов мы посвятили средствам массовой информации, тонкостям издательского дела и многообразию русского языка. Юное поколение узнало, чем отличаются газетная заметка от зарисовки, репортаж от эссе.



Не обошлось и без шуточных заданий. Например, какие профессии самые зелёные, а какие — самые сладкие? Какие самые смешные, а какие — самые стройные? Все гости, принявшие участие в наших интерактивах, получили в подарок памятные блокнотики с символикой газеты «Вперёд» и море положительных эмоций.

На выставке мы бок о бок работали с нашими коллегами из газеты «Хыпар». Параллельно с Минцифры Чувашии на площадке работало и Министерство физической культуры и спорта. В их спортивных интерактивах приняли участие и мы. А представители Минспорта с удовольствием приняли участие в наших интерактивах. Вот так, в общем тандеме, привлекали посетителей к экспозиции «Чувашия».



Конечно же, нам очень понравилось! Мы смогли не только поработать, но и ознакомиться с достижениями всех регионов России, представленных на выставке-форуме.

Выставка продлится до 8 июля. У вас еще есть время ее посетить.

Коллектив редакции газеты «Вперёд» выражает благодарность за большую помощь в подготовке интерактивов для Международной выставки-форума «Россия» директору Детской школы № 1 г. Шумерли Ольге Вячеславовне Сурковой и обучающейся художественного отделения Елизавете Ушковой. На днях мы наведались в гости в школу искусств и вручили благодарности и сладкие подарки.

Анна Аношина, Ольга Дмитриева, Татьяна Александрова.